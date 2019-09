Juventus-Spal 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Berisha immenso, finalmente il vero de Ligt [FOTO]

Juventus-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus e Spal, altro successo per la squadra di Maurizio Sarri che grazie ai tre punti contro gli uomini di Semplici si riporta momentaneamente in vetta in vista della sfida dell’Inter contro la Sampdoria. Partita incredibile per il portiere Berisha che ha salvato praticamente tutto, solo una magia nel primo tempo di Pjanic ha sbloccato una partita che sembrava bloccata. Nella ripresa la Juventus ha controllato il match e raggiunto la rete del raddoppio grazie ad un colpo di testa di Cristiano Ronaldo su assist di Dybala. La Juventus ha anche sofferto nel trovare gli spazi, la Spal ha disputato infatti una partita prettamente difensiva, mai chiamato in causa Bufffon. Finisce 2-0, in alto la fotogallery con le immagini del match.

JUVENTUS (4-3-1-2):

Buffon s.v.: la Spal non si rende mai pericoloso, il portierone della Juve non si sporca nemmeno i guanti: SPETTATORE NON PAGANTE.

Cuadrado voto 6: schierato nel ruolo di terzino più per emergenza che per meriti, non è il suo ruolo e si vede, bene solo in attacco: PUO’ GIOCARE SOLO IN UN CAMPO CUADRADO.

Bonucci voto 6.5: si conferma in un ottimo periodo di forma, imposta il gioco con la solita classe ed in chiusura non sbaglia: CENTROCAMPISTA ARRETRATO.

de Ligt voto 8: finalmente ottima partita per quello che è stato il botto del mercato estivo dei bianconeri, bravo in chiusura: ADESSO E’ MADE IN ITALY.

Matuidi voto 6: è un calciatore sempre molto prezioso e sta diventando fondamentale per il gioco di Sarri: LAVORO SPORCO.

Khedira voto 7: quando chiamato in causa si fa sempre pronto, decisivo con il passaggio per la rete di Pjanic: KHEDIRE (dal 60′ Emre Can 6).

Pjanic voto 8: si inventa un altro gol dei suoi, in questo momento è il vero trascinatore della squadra, rete di importanza vitale: MAMMA MIA COME PENNELLA.

Rabiot voto 4.5: il peggiore dei suoi, non è assolutamente in condizione e non convince nel centrocampo della squadra di Sarri: NERO DI RABIOT. (dal 78′ Bentancur s.v.).

Ramsey voto 6.5: non si ferma un attimo, bravo negli inserimenti ed è uno dei più pericolosi ma si divora un gol: AFFAMATO. (dal 64′ Bernardeschi 6).

Dybala voto 6.5: si fa trovare pronto quando chiamato in causa, decisivo l’assist per la rete di Cristiano Ronaldo: MANCA LA JOYA DEL GOL.

Ronaldo voto 7: in alcune circostanze è troppo egoista ma è anche uno dei pochi in grado di creare qualcosa di pericoloso, rete nella ripresa: BRAVO MA ALZALA LA TESTA.

SPAL (3-5-2):

Berisha voto 9: primo tempo da assoluto protagonista, salva l’impossibile anche nella ripresa con parate surreali, rappresenta una sicurezza: BE… CHE DIRE.

Igor voto 6.5: non demerita, può essere considerato una bella sorpresa di questo avvio di stagione per la squadra di Semplici: IGOR IL TERRIBILE.

Vicari voto 6,5: è l’uomo più importante della retroguardia della Spal, è uno dei migliori ed è insostituibile: NON E’ UN VICARIO.

Tomovic voto 6.5: si conferma con un difensore prezioso, mette in mostra tutta la sua esperienza: BENE SI’ MA CHIUDI LE GAMBE.

Sala voto 6: ovviamente disputa una partita più difensiva che offensiva, match attento con pochissime sbavature: SALA STAMPA. (dal 72′ Jankovic s.v.)

Murgia voto 4.5: partita da dimenticare per il centrocampista, ha qualità ma non le matte in mostra: PERSONALITA’ QUESTA SCONOSCIUTA. (dal 57′ Strefezza 5.5).

Missiroli voto 5: si fa vedere poco, non sfrutta quasi mai le sue qualità di corsa e non incide: MISSILE SOLO DI NOME.

Valdifiori voto 6: alcuni sprazzi di buone giocate, nel centrocampo di Semplici sembra andare a… nozze: FIORI D’ARANCIO.

Reca voto 6: gioca con grande impegno ed impensierisce la retroguardia bianconera con qualche incursione ma commette alcune ingenuità: RECA QUALCHE DANNO.

Moncini voto 4.5: non la vede praticamente mai, non aiuta la squadra e non si fa vedere negli ultimi metri del campo: E’ RIMASTO A FERRARA. (dal 75′ Paloschi s.v.)

Petagna voto 6: partita difficile per l’attaccante ex Atalanta, stranamente prova lui a far ripartire la squadra ed in alcune occasioni ci riesce anche bene: ADATTATO.