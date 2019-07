Juventus, svelata la seconda maglia: colori inediti e qualche novità [FOTO]

La prima maglia è stata svelata in anticipo, sul finire della scorsa stagione. La seconda invece, è uscita fuori adesso. Ventata di novità anche in questo caso per la Juventus, che ha utilizzato uno stile innovativo e dei colori inediti anche per quanto riguarda la seconda divisa ufficiale, dopo che la prima ha fatto molto parlare di sé.

E’ come sempre il sito Footyheadlines.com a svelarla in anteprima: maglia bianca con dettagli insolitamente rossi che sostituiscono il classico nero. In alto la FOTOGALLERY con alcune foto della nuova seconda maglia della Juve.