Juventus, svelata la terza maglia: il blu domina [FOTO]

E’ stata presentata oggi la terza maglia della Juventus per la stagione 2019-2020. Il colore dominante è il blu Unity, tendente più al celeste. Gli inserti sono bianchi e argento. La Juventus svela la nuova maglia Third Juventus 2019/2020, come sempre creata da Adidas.

«Ancora una volta, il Club guarda avanti e vuole essere una guida nell’innovazione applicata al calcio. La divisa è infatti un mix perfetto fra massime prestazioni, design all’avanguardia e alta tecnologia: dall’utilizzo del sistema CLIMALITE che permette di assorbire al meglio il sudore, al materiale con cui è realizzata, interamente in poliestere riciclato, che permette di diminuire lo spreco di risorse e ad abbattere le emissioni», si legge nel comunicato del club bianconero.

«Uno sguardo all’ambiente e un’attenzione particolare all’innovazione, quindi, senza mai dimenticare la voglia di guidare il cambiamento, anche da un punto di vista estetico».

«La terza maglia Juventus 2019/20, infatti, è una moderna interpretazione di una palette cromatica classica, con un dominante “Unity Blue” che fa da base per un inatteso contrasto creato dai dettagli argento e dalla grafica all-over, impressa fino al colletto e alle maniche. Completano il tutto gli orli aderenti delle maniche e il girocollo bordato d’argento».

Tanti i testimonial del lancio della terza divisa: Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo, Pjanic, Chiellini tra gli altri. In alto la FOTOGALLERY.