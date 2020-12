E’ andato in archivio il secondo match della decima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus e Torino, pubblicate le pagelle dalla redazione di CalcioWeb. La squadra di Andrea Pirlo continua a dimostrare tutte le difficoltà in campionato e contro squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Torna Cristiano Ronaldo dal primo minuto, ma il portoghese sembra appannato, ancora in difficoltà Dybala. Gli uomini di Giampaolo giocano con coraggio e provano a pungere, la difesa dei bianconeri fa acqua da tutte le parti. Nel primo tempo in gol N’Koulou, la marcatura dopo appena 9 minuti. La Juventus tiene il pallino del gioco ma non riesce a concretizzare, nella ripresa annullato un gol a Cuadrado. Poi il pareggio di McKennie e all’89’ Bonucci di testa riscatta una brutta prestazione e trova il gol del definitivo 2-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Juventus-Torino, le pagelle di CalcioWeb

Juventus (3-4-1-2): Szczesny 6.5; De Ligt 6, Bonucci 6.5, Danilo 5.5 (dal 71′ Alex Sandro 6); Cuadrado 7, Bentancur 6, Rabiot 5 (dal 71′ McKennie 7), Chiesa 5.5; Kulusevski 5 (dal 57′ Ramsey 6); Dybala 5 (dal 92′ Bernardeschi s.v.), Cristiano Ronaldo 5.5.

Torino (3-5-2): Sirigu 6.5; Lyanco 6.5, Nkoulou 7, Rodriguez 6; Singo 6.5, Meité 6.5, Linetty 6 (dal 91′ Segre s.v.), Rincon 6.5, Ansaldi 6.5; Belotti 6.5, Zaza 5.5 (dal 75′ Lukic 5.5).