La Juve batte il Verona, ma che fatica! Gli scaligeri scappano, ma Ramsey e Ronaldo la ribaltano [FOTO]

JUVENTUS-VERONA LIVE – La Juventus ospita il Verona nella seconda gara della quarta giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri ha collezionato sin qui 7 punti, grazie alle vittorie contro Parma e Napoli e al pareggio contro la Fiorentina. Il Verona ha iniziato bene il suo campionato con 4 punti, frutto della vittoria contro il Lecce e del pareggio contro il Bologna. Nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta contro il Milan, ma la squadra di Juric avrebbe meritato qualcosa di più. Gli scaligeri devono fare i conti con l’assenza per squalifica di Stepinski, espulso contro i rossoneri.

Quanta fatica, ma la Juve ottiene i tre punti contro il Verona. Juric mette in campo la sua squadra con personalità: pressing alto, intensità, idee chiare. I ragazzi di Sarri sono in difficoltà, e vanno sotto. Rigore per fallo di Demiral su Di Carmine, e in meno di 30 secondi succede di tutto: lo stesso Di Carmine prende il palo dal dischetto, sulla ribattuta Lazovic colpisce la traversa ma poco dopo è Veloso a fulminare Buffon dal limite dell’area con un tiro sotto l’incrocio. La reazione di Bonucci e compagni è timida, ma alla mezz’ora arriva il pari: Ramsey bagna l’esordio in A col gol. Rimonta completata nella ripresa, con la marcatura di Ronaldo su rigore dopo un fallo di Gunter su Cuadrado. Nel finale espulso Kumbulla.

90’+3 – Espulso Kumbulla per fallo al limite su Matuidi, doppia ammonizione per il difensore scaligero.

89′ – Il Verona vicinissimo al pareggio: prima Buffon respinge, poi Veloso scheggia la traversa.

80′ – La Juve adesso gestisce, la pressione del Verona è diminuita. Qualche problemino per Higuain, entrato al posto di Dybala, che ha preso una botta al naso e sanguina.

69′ – Punizione velenosissima del Verona, Buffon respinge, sulla ribattuta il pallone finisce poi su Bonucci: la Juve ha rischiato.

62 ‘ – Il Verona continua a pressare ma crea meno grattacapi alla Juventus rispetto al primo tempo.

49′ – Cristiano Ronaldo non sbaglia dal dischetto, Juve in vantaggio.

48′ – Cuadrado scappa via sulla destra, Gunter lo atterra in area: rigore netto.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45’+ – Fine primo tempo, 1-1 il punteggio. Una Juve non brillante e in difficoltà in alcune situazioni, Verona aggressivo e ben messo in campo.

43′ – Juve in difficoltà, il Verona è aggressivo e in alcune situazioni schiaccia addirittura i bianconeri, che hanno difficoltà ad uscire.

31′ – La Juventus trova il pari: Ronaldo serve Ramsey, il gallese ci prova dal limite e insacca trovando una fortunosa deviazione. Esordio migliore in Serie A per il gallese non poteva esserci.

29′ – Flebile reazione della Juve con un tiro di Ronaldo che finisce fuori. I bianconeri non sembrano riuscire a trovare la quadratura anche per via di un Verona molto aggressivo e ben messo in campo.

20′ – Pazzesco allo Stadium, succede di tutto in 30 secondi: Di Carmine prende il palo su rigore, Lazovic colpisce la traversa su ribattuta, ma Veloso fa il fenomeno e al terzo tentativo mette all’incrocio dal limite.

18′ – Rigore per l’Hellas Verona: palla in profondità per Di Carmine, Demiral è dietro e lo trattiene per fermarlo.

13′ – Ronaldo prova la sua ‘solita’ giocata: si accentra e prova il tiro dal limite, pallone sopra la traversa.

1′ – Partiti!

JUVENTUS-VERONA

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, A. Sandro; Ramsey (60′ Khedira), Bentancur (50′ Pjanic), Matuidi; Cuadrado, Dybala (71′ Higuain), C. Ronaldo.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (85′ Pazzini), Veloso, Lazovic; Zaccagni (71′ Tutino), Verre (58′ Pessina); Di Carmine.