Juventus-Verona 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Buffon fondamentale, Kumbulla da “Mamma ho perso la testa” [FOTO]

JUVENTUS-VERONA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – La Juventus batte, soffrendo e non poco, il Verona. Finisce 2-1 con le reti di Ramsey e Cristiano Ronaldo (su rigore) che rimontano l’iniziale vantaggio di Miguel Veloso. Ottima la partita di Buffon e Ronaldo, strepitoso Veloso. Kumbulla da incubo. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

Juventus (4-3-3):

Buffon voto 7: se la vede brutta nel primo tempo, ma anche nel secondo non si scherza: FONDAMENTALE.

Danilo voto 6.5: bene sia in fase difensiva che in quella di spinta: COSTANTE.

Demiral voto 5.5: paga l’esordio atterrando Di Carmine in area: EMOZIONATO.

Bonucci voto 6.5: rimedia a qualche errore del compagno di reparto, d’altronde è più esperto: BADANTE.

Alex Sandro voto 5.5: distratto quando deve coprire, attacca poco e male, oggi sembra un immigrato alla festa della Lega: SPAESATO.

Ramsey voto 6.5: a differenza di Demiral non patisce l’emozione dell’esordio, aiutato dalla deviazione sul gol: BACIATO DALLA FORTUNA (61′ Khedira 6)

Bentancur voto 6: si limita al compitino, senza strafare: DILIGENTE (51′ Pjanic 6)

Matuidi voto 6.5: fa bene entrambe le fase, è preciso e ordinato: UOMO IN PIU’.

Cuadrado voto 6.5: all’inizio prova a replicare il gol contro l’Atletico Madrid, ma ha la mira di un cecchino col parkinson, poi inizia a correre e chi lo prende più? : BEEP BEEP.

Dybala voto 5.5: si vede pochissimo nel primo tempo, meglio nella ripresa quando tenta anche qualche numero: FUNAMBOLO (72′ Higuain 6)

Ronaldo voto 7: Segna e non fa più notizia, fa un assist e un’infinità di giocate che fanno venire il mal di testa agli avversari, che a fine partita gli chiedono un cachet: MOMENT ACT.

Hellas Verona (3-4-2-1):

Silvestri voto 6: Non può nulla sui gol subiti: INCOLPEVOLE.

Rrahmani voto 5.5: si dimostra affidabile anche oggi, pur soffrendo un po’ Cristiano Ronaldo, ma ci sta: SICUREZZA.

Kumbulla voto 5: confuso come un astemio all’Oktoberfest: FUORI LUOGO.

Gunter voto 4: causa il rigore del 2-1, commettendo un fallo inutile, poi si fa pure espellere: MAMMA HO PERSO LA TESTA.

Faraoni voto 5: inizio promettente, come la sua carriera, poi cala tantissimo: ETERNA PROMESSA.

Amrabat voto 6: è utilissimo nello scacchiere di Juric, esperienza, grinta e anche discreta tecnica: IMPRESCINDIBILE (85′ Pazzini sv)

Veloso voto 7.5: ha un mancino che canta, trova un gol strepitoso: STATO DI GRAZIA, GRAZIELLA E GRAZIE AL…

Lazovic voto 5.5: qualche timida iniziativa e nulla più: INCONCLUDENTE.

Zaccagni voto 4.5: è utile come la trama di un film porno: PLEONASTICO (73′ Tutino 5.5)

Verre voto 5: netto passo indietro dopo l’ottima prestazione contro il Milan: INVOLUTO (59′ Pessina 5)

Di Carmine voto 4.5: non gioca male nel complesso, ma il rigore sbagliato pesa come un macigno, prendiamo in prestito un’espressione cara al buon Sandro Piccinini: “PROVA LUI, NON VA”.