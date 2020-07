La Juventus vicina al 36° scudetto, ma c’è chi ha fatto meglio: la classifica dei club con più campionati nazionali vinti [FOTO]

La Serie A si avvia verso la fase conclusiva. E la Juventus è vicina al suo nono scudetto consecutivo, il trentaseiesimo della sua storia. Sarebbe l’ennesimo trionfo per i bianconeri, che doppierebbero Milan e Inter per numero di campionati vinti. Ma 36 non bastano. Ci sono squadre nel mondo che hanno fatto molto meglio della Juve. Ovvio, soprattutto in tornei meno competitivi rispetto alla Serie A, ma vale la pena sottolineare anche questi numeri. E anche chi pensa che vincere 9 campionati consecutivi sia un record si sbaglia. C’è chi è riuscito in imprese addirittura più titaniche. Andiamo a vedere nel dettaglio queste due classifiche.

Squadre con più titoli consecutivi nel mondo

Nel mondo, il record di campionati consecutivi vinti appartiene al Tafea di Vanuatu, Stato insulare situato nell’Oceano Pacifico meridionale, che ha conquistato ben 15 delle 19 edizioni del campionato nazionale, dal 1994 al 2009. Segue il Lincoln Red Imps, squadra di Gibilterra, con 14 campionati consecutivi. Al terzo posto (sempre con 14 titoli) troviamo lo Skonto Riga, squadra lettone. Questa la classifica.

Tafea (Vanuatu) 15 titoli consecutivi

Lincoln Red Imps (Gibilterra) 14 titoli consecutivi

Skonto Riga (Lettonia) 14 titoli consecutivi

Al-Faisaly (Giordania) 13 titoli consecutivi

Rosenborg (Norvegia) 13 titoli consecutivi

BATĖ Borisov (Bielorussia) 13 titoli consecutivi

Al-Ansar (Libano) 11 titoli consecutivi

Dinamo Zagabria (Croazia) 11 titoli consecutivi

Lotoha’apai (Tonga) 11 titoli consecutivi

Nauti (Tuvalu) 11 titoli consecutivi

Dinamo Tbilisi (Georgia) 10 titoli consecutivi

Dynamo Berlino (Repubblica Democratica Tedesca) 10 titoli consecutivi

MTK Budapest (Ungheria) 10 titoli consecutivi

Pyunik Yerevan (Armenia) 10 titoli consecutivi

Sheriff Tiraspol (Moldavia) 10 titoli consecutivi

Taipower (Taiwan) 10 titoli consecutivi

Dinamo Kiev (Ucraina) 9 titoli consecutivi

Celtic e Rangers (Scozia) 9 titoli consecutivi

Bayern Monaco (Germania) 8 titoli consecutivi

Juventus (Italia) 8 titoli consecutivi

Basilea (Svizzera) 8 titoli consecutivi

The New Saints (Galles) 8 titoli consecutivi

Ludogorets Razgrad (Bulgaria) 8 titoli consecutivi

APOEL (Cipro) 7 titoli consecutivi

Olympiakos (Grecia) 7 titoli consecutivi

Lione (Francia) 7 titoli consecutivi

Squadre che hanno vinto più campionati nazionali nel mondo

Andiamo a vedere invece chi sono le squadre più titolate al mondo, a livello nazionale. Al quindicesimo posto c’è il Comunicaciones squadra del Guatemala che vanta 30 campionati vinti, con una striscia di sette scudetti di fila dal 1997 al 2003. A pari merito il Club Deportivo Olimpia meglio conosciuto con il nome Olimpia Tegucigalpa, che ha vinto 30 campionati dell’Honduras. Al quattordicesimo posto troviamo ben cinque squadre: il Racing Club Aruba, che gioca nel campionato dello stato omonimo, con 31 titoli; il CSKA Sofia, squadra della Bulgaria; il Colo-Colo, con 31 campionati cileni vinti; il Cerro Porteño con 31 scudetti nel campionato del Paraguay; il Ferencvárosi, che con il campionato vinto nel 2019/2020, si è portato a 31 successi. Tredicesimo in solitaria è il Rapid Vienna, squadra austriaca che vanta 32 campionati vinti (tra cui uno delle Germania Federale). “Soltanto” dodicesimo il Real Madrid, con 33 campionati spagnoli all’attivo e in lotta per vincere un’altra Liga. Appaiate all’undicesimo posto ci sono Ajax e Al-Faisaly. I Lancieri vantano 34 titoli olandesi, stesso numero per i giordani. In alto la FOTOGALLERY con le prime 10 posizioni, molte delle quali a pari merito. La Juventus occupa il decimo posto in coabitazione, ma tra qualche settimana potrebbe essere già al nono.