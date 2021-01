La Juventus non è stata molto fortunata nelle finali, nel corso della storia sono state tante le delusioni soprattutto in Champions League. Il club bianconero però si è confermato ad altissimi livelli, nella giornata di ieri è riuscito ad alzare un altro trofeo. La vittoria della Supercoppa ha riscattato la sconfitta in campionato contro l’Inter, si tratta del primo trofeo della stagione e del primo da allenatore di Andrea Pirlo. E’ tornato grande protagonista Cristiano Ronaldo, autore del gol del vantaggio mentre la rete del definitivo 2-0 è stata messo a segno da Alvaro Morata in contropiede.

La Juventus vince la Supercoppa, le reazioni social

Al fischio finale i calciatori della Juventus si sono scatenati, la vittoria è servita per migliorare l’autostima dopo qualche passo falso di troppo in campionato. Come al solito si è scatenato anche il mondo del web, sono stati pubblicati tantissimi meme su Instagram. A partire dalla corsa di Andrea Pirlo, un pò come quella al gol di Grosso al Mondiale del 2006, poi altre immagini che riguardano Cristiano Ronaldo e le lacrime di Insigne, protagonista in negativo con il rigore sbagliato sul risultato di 1-0. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del web.