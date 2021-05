Kanté è il nuovo idolo del web: partita eccezionale del centrocampista del Chelsea [FOTO]

N’Golo Kanté si conferma uno dei migliori centrocampisti in circolazione, il francese è stato autore di una prestazione veramente incredibile nella semifinale di Champions League contro il Real Madrid. I Blues si sono qualificati meritatamente per l’ultimo atto e hanno dimostrato di essere superiori ai Blancos. Dopo il risultato dell’andata (1-1) gli inglesi si sono confermati anche al ritorno, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. La squadra di Tuchel è passata in vantaggio con Werner, al tedesco anche un gol annullato. La compagine di Zidane si è fatta vedere solo con due occasioni di Benzema, nel secondo la rete di Mount che ha chiuso partita e qualificazione.

Tutti pazzi di Kanté

L’Inter ha messo nel mirino Kanté per la prossima stagione, si tratta di un pupillo di Conte che è disposto a fare carte false per convincere il francese, ma la trattativa si preannuncia in salita per la volontà del Chelsea. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2023 e la valutazione economica è altissima. Il calciatore ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori centrocampisti in circolazione, la sua prestazione contro il Real Madrid è stata da 8 in pagelle. Si tratta di un calciatore completo, forte dal punto di vista fisico e che riesce a recuperare tantissimi palloni, è migliorato molto anche dal punto di vista tecnico. E’ diventato un idolo del web, sono stati pubblicati tanti meme su Instagram. In alto la FOTOGALLERY.