Karsdorp va all’Atalanta e il web si scatena: “Il nuovo Cafù, tirerà fuori il vaccino per il Covid” [GALLERY]

Il terzino olandese Karsdorp è molto vicino a diventare un nuovo calciatore dell’Atalanta, che ha deciso così di rimpiazzare il partente Castagne in direzione Leicester. Per il calciatore è la seconda avventura italiana, dopo quella poco fortunata alla Roma. A contraddistinguere l’esperienza nella capitale sono stati, infatti, i numerosi infortuni che ne hanno frenato crescita e utilizzo. Ma sul web sono pronti a scommettere: all’Atalanta diventerà un crack. Gli utenti social ironizzano: “Sarà il nuovo Cafù”, “Tirerà fuori il vaccino per il Covid” facendo intendere come diversi calciatori a Bergamo si trasformino con un rendimento superiore a quello dimostrato in altre squadre. In alto la FOTOGALLERY con alcune reazioni e meme simpatici.