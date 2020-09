Karsdorp resta a Roma e blocca De Sciglio, i tifosi esultano: “Grazie, sei il nuovo idolo”

Non solo sull’attacco sono concentrate le attenzioni della Roma sul mercato, ma anche sulla fascia. Con Karsdorp in direzione Genoa, si era sbloccata la trattativa per De Sciglio nella capitale. Il confronto del terzino olandese con la dirigenza giallorossa, però, ha cambiato all’ultimo minuto le carte in tavola. Il giocatore ha bloccato la destinazione ligure, vorrebbe giocarsi le sue chance con Fonseca. Salta, quindi, anche il passaggio dell’esterno italiano dalla Juventus.

E, a quanto pare, i tifosi della Roma ringraziano. Sono tanti i messaggi sui social che affrontano la questione. Quasi nessuno, tra i supporters giallorossi, voleva De Sciglio, non considerato all’altezza oltre che sempre alle prese con numerosi acciacchi fisici. E così, tra un “grazie Karsdorp” e un “sei il mio nuovo idolo“, le reazioni ironiche si sono sprecate su Twitter. Ne abbiamo raccolte alcune nella FOTOGALLERY in alto.