Katia Aveiro e la povertà della famiglia Ronaldo: “Da piccola un topo mi ha morso la faccia” [FOTO]

Più volte, nel corso degli anni, Cristiano Ronaldo non ha mai fatto modo di nascondere la sua infanzia povera. Prima di diventare quello che è ora, infatti, il portoghese ha vissuto anni difficili da bambino, insieme alla sua famiglia. A ricordarlo, in un post su Instagram, è la sorella di CR7, Katia Aveiro.

“Sono nata in una vecchia casa – si legge – il mio letto era sorretto da mattoni. Sono stata morsa in faccia da un topo quando avevo appena qualche mese (e non mi vergogno di dirlo), grazie a Dio mia madre è arrivata in tempo, altrimenti sarei stata più brutta di come sono oggi. Sono cresciuta in un quartiere povero, sin da piccola ho imparato ad apprezzare quel poco che avevo, la vita ha sempre risposto nel tempo con delle possibilità, sia per me che per chi mi circondava. E ci siamo aiutati a vicenda, attraverso l’unione, perché abbiamo condiviso tutto gli uni con gli altri”.

"Mia madre mi ha insegnato a condividere ciò che avevamo tra noi. La capacità di aiutare qualcuno non riguarda la propria ricchezza, tutti dovrebbero e possono aiutare qualcuno, indipendentemente dalle proprie condizioni sociali. Le possibilità di aiutare qualcuno sono tante, ci sono molte persone che hanno aiutato me senza saperlo. E tu, aiuti qualcuno?".