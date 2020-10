Il ritorno di Kinsey Wolanski, in spiaggia arriva il pallone: lei lo restituisce in topless [FOTO e VIDEO]

Kinsey Wolanski è diventata famosa per l’invasione hot durante la finale di Champions League del 2019. Un ingresso in campo che non è passato inosservato, il fisico mozzafiato è stata molto apprezzato dai tifosi sugli spalti ma anche per quelli incollati al televisore, reazioni di grande interesse anche per i calciatori. In poco tempo ha scalato le vette dei social, tantissime persone infatti hanno iniziato a seguire Kinsey sui social, i follower hanno raggiunto risultati veramente incredibili. Il particolar modo ha fatto il giro del web una clip. In spiaggia arriva il pallone, lei lo restituisce in topless. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, in basso ecco il video.