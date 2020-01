Kulusevski e non solo, il centrocampo della Juve cambia faccia: il nuovo 11 per Sarri [GALLERY]

Il calciomercato ha riaperto ieri i battenti con la sua sessione invernale, la JUVEnon ha aspettato molto per piazzare il primo colpo: visite mediche ieri per Dejan Kulusevski, che rimarrà al Parma fino a giugno. Acquisto a centrocampo, dunque, per i bianconeri, qualche giorno prima beffati dal Borussia Dortmund sull’acquisto dell’attaccante Haaland. Ma, si sa, le principali esigenze per la compagine di Sarri sono a centrocampo, reparto che non sta rispondendo benissimo alle direttive dell’allenatore arrivato quest’estate.

Non coperta a dovere la difesa, non supportato a dovere l’attacco. Questi, spiegati nella maniera più “semplice” possibile, i problemi che la Vecchia Signora sembra aver palesato in questo girone d’andata. E così, come anticipato questa mattina, la società ha pronta la strategia per rinforzare la mediana: 3 cessione di lusso, tesoretto e colpaccio, che risponderebbe al nome di Pogba, pista mai completamente abbandonata da Paratici. Quindi, inserendo anche Kulusevski, il reparto cambierebbe completamente faccia in vista della prossima stagione. Gioventù e risorse nuove e fresche, più qualità e “svecchiamento” di un centrocampo che ha bisogno di un ricambio generazionale.

Cosa ne verrebbe fuori per il prossimo anno? Una squadra sicuramente diversa, magari più vicina a ciò che Sarri chiede, considerando l’anno in più di De Ligt, la crescita esponenziale di Bentancur e la piacevole conferma di Dybala. L’11 in alto, con grafica e FOTOGALLERY.