Sono giorni caldissimi per il futuro di Cristiano Ronaldo e sono nati alcuni problemi riguardanti la nuova casa di Lisbona. Il calciatore della Juventus è reduce da una stagione altalenante sia dal punto di vista personale che di squadra. L’attaccante è stato protagonista di un rendimento all’altezza dal punto di vista realizzativo ma nelle partite importanti si è nascosto. Il club bianconero ha comunque alzato due trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa mentre in campionato la squadra si è classificata al quarto posto. Il club ha deciso di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, ma a tenere banco è anche il futuro di Cristiano Ronaldo che potrebbe lasciare l’Italia già in questa sessione di mercato.

Guai per Cristiano Ronaldo fuori dal campo

Nel frattempo continuano ad arrivare problemi fuori dal campo per Cristiano Ronaldo. Il calciatore si sta preparando per gli Europei in compagnia di Georgina Rodriguez e ha acquistato un super attico da 7,3 milioni di euro. Secondo quanto riporta il canale locale Sic Noticias e secondo il comune di Lisbona la veranda costruita sulla terrazza sarebbe illegale. Il progetto è stato concordato tra Ronaldo e gli architetti, che hanno chiesto la demolizione del tendone. La situazione dovrà essere monitorata, lo stesso calciatore della Juventus ha deciso di non commentare la notizia. In alto la FOTOGALLERY con le immagini della casa.