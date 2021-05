La festa dell’Inter: le lacrime di Lukaku, il gesto misterioso di Hakimi e tutti i dubbi su Conte

L’Inter continua a festeggiare lo scudetto, i nerazzurri sono stati protagonisti di un campionato veramente entusiasmante e nell’ultima giornata hanno vinto nettamente contro l’Udinese con il risultato di 5-0. La sfida è in archivio già dopo i primi 45 minuti con le reti messe a segno da Young e Eriksen. Nella ripresa la squadra di Conte si scatena con il rigore di Martinez, Perisic, Lukaku, e Pereyra su calcio di rigore per gli ospiti. E’ stata una giornata di grande festa per i calciatori e per i tifosi, adesso sarà il momento di programmare la prossima stagione, sono tanti i punti interrogativi che riguardano anche la panchinba ed i calciatori.

Le lacrime di Lukaku ed il gesto di Hakimi

“Oggi non volevo piangere ma l’emozione è stata troppo forte. Ho pensato ai miei nonni, quando mio nonno è morto nel 2005 gli ho fatto una promessa che avrei vinto qualcosa e oggi ci sono riuscito, sono veramente contento”. Ai microfoni di Dazn, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha commentato il successo contro l’Udinese. “Abbiamo lavorato tanto per vincere questo scudetto, sono veramente orgoglioso di giocare per questa squadra”.

Scatenato anche Hakimi. L’ex Real Madrid ha tagliato una parte delle rete della porta ma il gesto che ha fatto impazzire è stato un altro. Il calciatore ha indicato il simbolo della squadra per poi indicare con il dito il terreno di gioco. “Il gesto a fine partita? Ho voluto dire che noi siamo i campioni d’Italia. Il mio futuro? Non so quello che accadrà ma io sono felice all’Inter”.

Il futuro di Conte

Christian Stellini, il vice di Antonio Conte ha parlato del futuro dell’allenatore: “Questo progetto deve continuare e da parte nostra c’è entusiasmo. Ma con gli allenatori al top servono progetti al top. Questa è una risposta che sarà la società a dover dare”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della festa.