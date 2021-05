La Coppa Italia è della Juve, è il secondo trofeo stagionale: la grande festa al fischio finale [FOTO e VIDEO]

Dopo la Supercoppa arriva anche la Coppa Italia. La Juventus salva in parte la stagione e alza un altro trofeo, adesso dovrà conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Andrea Pirlo ha vinto meritatamente contro l’Atalanta, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2. Vantaggio dei bianconeri con un tiro a giro di Kulusevski, poi arriva il pareggio con Malinovski. Nel secondo tempo sale in cattedra Chiesa, l’ex Fiorentina prima colpisce il palo e poi sigla l’1-2 definitivo.

Al fischio finale grande festa della Juventus, scatenato anche l’allenatore Andrea Pirlo, il tecnico ha conquistato due trofei alla prima stagione da allenatore. In trionfo Gigi Buffon, il portiere ha annunciato l’addio alla Juventus e ha voluto ringraziare i tifosi. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini. In basso il VIDEO.