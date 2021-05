Salerno è pazza della Salernitana: è grande festa per la promozione in Serie A [FOTO e VIDEO]

E’ grande festa in casa Salernitana per la promozione nel campionato di Serie A, è stato un traguardo meritato per la squadra di Castori che ha disputato una stagione veramente entusiasmante. Al termine della partita contro il Pescara è scoppiata la festa per un traguardo inaspettato. L’ultima partita del torneo cadetto è stata più complicata del previsto contro una squadra già retrocessa nel campionato di Serie C: il primo tempo non è stato all’altezza con i Delfini che sono andati vicini al gol del vantaggio. Nel secondo tempo la Salernitana è entrata in campo con lo spirito giusto ed è andata in gol tre volte con Anderson, Casasola e Tutino.

La Salernitana ha chiuso la stagione al secondo posto, alle spalle dell’Empoli. In totale ha conquistato 69 punti in 38 partite frutto di 19 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte, ben 46 i gol realizzati e 34 quelli subiti. Al fischio finale si è scatenata la festa, Salerno è tornata in Serie A a distanza di 23 anni. Fa festa anche Lotito come dichiarato ai microfoni dell’Adnkronos: “una grande gioia e una grande soddisfazione, ho mantenuto gli impegni che avevo assunto”. I tifosi sono scesi in piazza per festeggiare un traguardo storico, la festa è appena iniziata.

“Una giornata indimenticabile di festa sportiva per Salerno. Va reso merito alla società, alla squadra, all’allenatore e a una tifoseria che ha seguito con calore in un anno difficile l’avventura vincente della squadra. Bisogna vivere questi momenti con gioia, ma con grande responsabilità”. Sono le dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Facciamo in modo che questa giornata sia indimenticabile, anche nel ricordo di una persona straordinaria come Fulvio De Maio” ex calciatore della Salernitana e figura molto nota in città, scomparso nelle scorse ore.

In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, in basso il VIDEO della festa.