Atletico Madrid, è grande festa. E Suarez si toglie qualche sassolino [FOTO]

L’Atletico Madrid si è laureato campione di Spagna, è stata una stagione veramente incredibile per la squadra di Simeone. Gli ultimi 90 minuti sono stati veramente scoppiettanti, i Colchoneros hanno vinto con il risultato di 1-2 contro il Valladolid, Correa e Suarez hanno ribaltato l’iniziale svantaggio. Niente da fare per il Real Madrid che ha vinto contro il Villarreal. Al fischio finale è scoppiata la festa per l’undicesimo titolo di Spagna per l’Atletico Madrid.

L’attaccante Suarez ha deciso di togliersi qualche sassolino contro il Barcellona ai microfoni di Movistar. “Una stagione straordinaria. Ci hanno sottovalutato. Come hanno sottovalutato me a Barcellona. Mi sono sentito sminuito, mi sono sentito motivato perché volevo dimostrare di essere ancora ad alti livelli”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.