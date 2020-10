La fidanzata di Karius pronta per una nuova avventura: presentatrice di uno show [FOTO]

Il portiere Karius è diventato ‘famoso’ a causa di errori clamorosi, il più grossolano è stato quello in finale di Champions League con la maglia del Liverpool, ma anche l’esperienza successiva con il Besiktas non è stata di certo positiva. Al suo fianco può invece contare su una sicurezza: Sophia Thomalla. La modella si prepara per una nuova avventura come presentatrice, alla Bild ha raccontato: “Estate, sole, piscina e drink? Esattamente quello che fa per me. Guardare coppie che si corteggiano, litigano e poi litigano e in più commentarle e giudicare? Ancora più il mio genere. Si parte”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.