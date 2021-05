Finale Europa League, delirio Villarreal contro lo United: decisivo l’errore ai rigori di… De Gea

E’ stata una partita molto equilibrata, il Manchester United era nettamente favorito ma il Villarreal ha dimostrato di essere una squadra sempre molto pericolosa. Si è conclusa la finale di Europa League, la sfida è stata un pò bloccata: la posta in palio era altissima ed i Red Devils non sono riusciti a mettere in mostra la maggiore qualità dal punto di vista tecnico.

A passare in vantaggio è il Villarreal, il marcatore è Moreno. Il Manchester United prova a reagire ma non è concreto. Nella ripresa gli inglesi trovano il pareggio, l’uomo deciso è ancora Cavani. La partita continua sul filo dell’equilibrio e si va ai supplementari. Il risultato non cambia nei successivi 30 minuti e si va ai rigori, risultato giusto per quanto visto in campo. Una serie infinita di penalty, calciano anche i portieri. Il trionfo è del Villarreal, decisivo il rigore sbagliato da… De Gea. Delusione per il Manchester United.