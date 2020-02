“La Fiorentina ha giocato in 12, ennesimo furto”, è bufera dopo Fiorentina-Milan

Calvarese bocciato. L’arbitro di Fiorentina-Milan sbaglia praticamente tutto e condiziona il risultato. Pareggio nella sfida del Franchi, i rossoneri passano in vantaggio con il solito Rebic, è Pulgar su calcio di rigore a ristabilire la parità. Ma sono le decisioni dell’arbitro a condizionare la partita. Già fa discutere la rete non concessa ad Ibrahimovic, il fischio per il fallo di mano dello svedese sembra troppo eccessivo. Così come l’espulsione di Dalbert troppo affrettata. In occasione del gol del vantaggio fallo evidente di Conti a centrocampo. Ma l’episodio che decide la sfida è il rigore concesso ai viola. Cutrone accentua ed il contatto con Romagnoli non è evidente: dalle immagini si evidenzia un tocco del capitano del Milan a spostare il pallone in calcio d’angolo. Sviste dunque da una parte e dall’altra, ma a essere penalizzato è sicuramente il Milan. “La Fiorentina ha giocato in 12, ennesimo furto”, scrivono i tifosi dai social. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti i messaggi.