La Juventus è fuori dalla Champions, il web come al solito si scatena: tutti i meme [FOTO]

La Juventus ha dovuto fare i conti con la pesantissima eliminazione agli ottavi di finale di Champions League ed il web si è come al solito scatenato. I bianconeri non sono riusciti a ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Porto (2-1), al ritorno la sfida si è conclusa sul 3-2 dopo i tempi supplementari. La squadra di Andrea Pirlo paga tante ingenuità, a partire da quella di Demiral che ha procurato il calcio di rigore poi trasformato da Sergio Oliveira. La grandissima prestazione di Chiesa non è servita, l’ex Fiorentina è stato protagonista di una doppietta, al secondo tempo supplementare è stato lo stesso Sergio Oliveira a siglare su punizione al rete della qualificazione. Inutile il 3-2 di testa di Rabiot.

Le reazioni del web dopo l’eliminazione della Juventus

Nel frattempo sono arrivate tantissime reazioni da parte del mondo del web dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. La stagione dei bianconeri è sempre più fallimentare, non è riuscita a superare il turno contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, in campionato il distacco dall’Inter è pesantissimo e non sembrano esserci i margini per pensare ad una rimonta. Sul banco degli imputati sono finiti principalmente l’allenatore Andrea Pirlo e l’attaccante Cristiano Ronaldo. Il tecnico ha dimostrato poca esperienza in una competizione così importante, il portoghese ha fallito due partite consecutive e non è ammissibile per un calciatore così importante. Tantissimi i meme pubblicati su Instagram, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.