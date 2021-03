La Lazio piange Daniel Guerini: il calciatore 19enne è morto in un incidente stradale

Un lutto in casa Lazio, un altro calciatore della Primavera è morto in un incidente stradale. Sono passati quasi 9 anni dalla tragica morte di Mirko Fersini, il club biancoceleste adesso piange Daniel Guerini, giocatore della Primavera. Il 19enne è morto ed altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti in seguito all’incidente che si è verificato a Roma intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, lo scontro è avvenuto tra due auto, una Mercedes Classe A e una Smart For Four. Il calciatore è morto, i due coetanei sono stati trasportati in ospedale in codice rosso mentre non sono preoccupanti le condizioni dell’uomo a bordo della Classe A, rimasto sotto shock.

Daniel Guerini è cresciuto nelle giovanili della Lazio e aveva vestito anche le maglie delle giovanili del Torino, della Fiorentina e della Spal, prima di tornare alla Lazio. Protagonista anche con le maglie della Nazionale Under 15 e Under 16.

Sono già arrivati i messaggi di cordoglio. La Lazio: “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”.

Il Torino: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera”.