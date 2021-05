La nuova ‘casa’ di Cristiano Ronaldo a… Lisbona. Il prezzo? 7,3 milioni di euro [FOTO e VIDEO]

Cristiano Ronaldo è reduce da una stagione altalenante sia dal punto di vista personale che di squadra, nel finale la Juventus si è salvata con la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Champions League. Il portoghese è riuscito a realizzare tanti gol, mentre non è riuscito a fare la differenza nelle partite decisive. Continuano a circolare voci sul futuro di CR7 e la nuova casa può rappresentare un indizio. Il contratto di Ronaldo con la Juventus è in scadenza nel 2022, ma un addio anticipato non è completamente da escludere. La qualificazione in Champions ha avvicinato alla permanenza in bianconero, Ronaldo potrebbe onorare il contratto e poi tornare a Lisbona.

La nuova ‘casa’ di Cristiano Ronaldo

Nel frattempo Cristiano Ronaldo ha acquistato una nuova casa nel centro di Lisbona, un altro indizio sul futuro del calciatore della Juventus. Si tratta di un edificio lussuoso, di 20 piani formato da 14 appartamenti: si trova in Rua Castilho, di fronte al Parco Eduardo VII di Lisbona. L’attaccante e Georgina Rodriguez hanno curato tutto nei minimi dettagli: uno dei punti di forza è la terrazza dove è presente anche la piscina. Senza dimenticare sala giochi, cinema, biblioteca ed ufficio. Il costo? 7,3 milioni di euro. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.