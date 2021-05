La Juventus si prepara per due partite fondamentali che decideranno la stagione dei bianconeri: la prima è la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta con l’obiettivo di alzare un altro trofeo, la seconda è la partita di campionato contro il Bologna con l’intenzione di giocarsi le chance di qualificazione in Champions League. Nel frattempo è stata presentata la maglia per la stagione 2021-2022.

La divisa è stata ideata partendo dall’estetica classica del club, rivista in chiave moderna, e trae ispirazione dall’Allianz Stadium. Con la stella e il design pentagonale del leggendario Cammino delle stelle integrato nel tessuto della maglia, poi, rende omaggio ai giocatori iconici che hanno fatto la storia della Juventus, ma anche ai tifosi, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel rendere lo Stadium il simbolo che è oggi.

Il risultato è una maglia che presenta una rivisitazione delle classiche strisce bianche e nere del club, celebrando i dieci anni all’Allianz Stadium e unendo la community con un sottile riferimento alla sua casa. Il nuovo colletto, con sistema traspirante integrato, presenta la scritta “10 YEARS AT HOME” e mostra i famosi elementi della bandiera rossa, bianca e verde, un ulteriore richiamo al nostro stadio. Un’altra novità è rappresentata dal logo dello sponsor di maglia: sarà Jeep® 4xe ad accompagnare la squadra per tutta la stagione.

“Era importante per noi celebrare il 10° anniversario del trasferimento allo Stadium con questa maglia, perché sappiamo quanto significhi per i tifosi; integrare le stelle del Walk of Fame ci permette di connetterci con tutte le persone associate al club – il commento di Francesca Venturini, Football Designer di Adidas -. La Juventus è un club sinonimo di innovazione ed è leader mondiale nel mondo del calcio, per questo abbiamo voluto inserire un elemento nuovo e unico in questa maglia, pur rimanendo fedeli alla sua tradizione”.

La nuova maglia farà il suo esordio in una gara importante, la finale di Coppa Italia del 19 maggio, e i bianconeri la indosseranno anche contro il Bologna nell’ultima gara di campionato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.