La rassegna stampa di sabato 24 agosto – E’ qui la festa, febbre a 90°, Icardi quale scegli? [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Riparte oggi la Serie A. E sui quotidiani sportivi italiani non si poteva parlare d’altro. Cresce l’attesa per l’esordio di Juventus e Napoli. La Gazzetta dello Sport definisce quello che sta per iniziare il più bel campionato degli ultimi anni, titolando “E’ qui la festa”. Per il Corriere dello Sport al via una Serie A storica e bollente. Il quotidiano romano apre con “Febbre a 90°”. Tuttosport apre, invece, con il caso Icardi chiedendosi: “Quale scegli?” tra la maglia numero 7 dell’Inter e quella numero 9 della Juventus. Si parla anche di Torino con un titolo abbastanza eloquente: “Toro, compra e aiuta Mazzarri”. In alto la FOTOGALLERY.