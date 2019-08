La rassegna stampa di sabato 31 agosto – Campioni di taglia, Icardi va alla guerra, Chiellini ko [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Si torna a parlare di Serie A sui quotidiani sportivi italiani, ma anche il calciomercato è presente e vivo più che mai. La Gazzetta dello Sport apre con “Campioni di taglia”, ponendo l’attenzione sulla gara di questa sera tra Juventus e Napoli: i giganti bianconeri contro i piccoletti azzurri. Tiene banco la vicenda Icardi con l’argentino che ha fatto causa all’Inter. Eloquente il titolo della rosea: “Icardi va alla guerra”. Il Corriere dello Sport si lamenta che Juventus-Napoli arrivi troppo presto in calendario. In taglio alto Icardi che porta l’Inter in tribunale. Spazio anche all’anticipo delle 18 con il Milan che ospita il Brescia. In attesa del derby di domani, Lazio e Roma hanno conosciuto le avversarie di Europa League. Tuttosport titola “Chiellini ko” e mette in primo piano de Ligt, chiamato a sostituire il capitano bianconero. Spazio al mercato del Torino con il doppio colpo Laxalt-Kamano, che secondo il quotidiano torinese non basta. In alto la FOTOGALLERY.