La rassegna stampa di venerdì 20 settembre – Chi è mister derby? Mamma mia che Zaniolo! Juvoluzione [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Europa League, ma soprattutto Serie A sui quotidiani in edicola oggi, 20 settembre. Si torna sulle gare di ieri. La Gazzetta dello Sport scrive: “Dzeko-Zaniolo, la Roma vola”, mentre è “Rebus Lazio, che succede?”. Sulla rosea c’è il derby in primo piano con Giampaolo e Conte, imbattuti nelle stracittadine di Genova e Torino. Anche il Corriere dello Sport torna sulle partite di Europa League, esaltando Zaniolo e sottolineando quella che sta diventando una brutta abitudine per la Lazio. In primo piano la Juventus: non si è ancora vista la squadra definitiva di Sarri, ma ci sono ancora cose che ricordano quella di Allegri. Il quotidiano romano titola: “Juvoluzione”. Su Tuttosport un’intervista a Capello, che lancia i bianconeri in Champions, spazio anche alla carica dei tifosi del Torino e alla cessione della Sampdoria con Ferrero che non ha intenzione di mollare. In alto la FOTOGALLERY.