La rassegna stampa di lunedì 12 agosto – Le prime pagine di calcio: “Juve e Icardi, i promessi sposi” [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. A tenere banco nelle ultime ore è soprattutto il calciomercato, nel dettaglio da decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi: “Juve e Icardi, i promessi sposi”, titola la rosea in prima pagina, il calciatore argentino aspetta Paratici che però prima deve sistemare Higuain, Dybala ed altri 5 esuberi, l’Inter invece lo spinge verso Napoli o Roma, Wanda incontra i club ma attende la Juventus. In evidenza anche i primi gol di Lukaku con la maglia dell’Inter in amichevole, così come il grande gol di Dzeko che potrebbe lasciare la Roma già nelle prossime ore. In alto la fotogallery con le prime pagine.