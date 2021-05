L’Inter ha vinto lo scudetto dopo una stagione ben condotta in campionato, in Champions League il rendimento non è stato invece all’altezza con l’eliminazione alla fase a gironi, nel frattempo arrivano nuove indiscrezioni sulla maglia da trasferta. L’intenzione è adesso quello di confermarsi in Serie A e migliorare in Europa, è in programma un incontro tra Antonio Conte e la dirigenza per valutare le mosse sul fronte calciomercato.

Nel frattempo sono arrivate nuove indiscrezioni che riguardano la maglia da trasferta per la prossima stagione, sarà una divisa molto importante e destinata a raggiungere nuovi traguardi. Le foto sono state pubblicate da sito specializzato Footy Headlines, la maglia sarà ispirata a quella del 2010/2011, ovvero quella del Triplete. Il colore principale sarà il bianco, in primo piano la presenza del famoso biscione. In alto la FOTOGALLERY.