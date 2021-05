La vendetta di Thomas Tuchel: elimina il suo passato e sogna lo sgambetto al Manchester City [FOTO]

Thomas Tuchel inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il Chelsea ha realizzato una vera e propria impresa, in semifinale di Champions League ha eliminato una squadra molto forte come il Real Madrid e ha staccato il pass per l’ultimo atto. I Blues sono la vera sorpresa della competizione, dopo il pareggio dell’andata (1-1) si sono confermati anche al ritorno, la partita non è stata quasi mai in discussione. Gli inglesi hanno meritato la vittoria, 2-0 il risultato finale con le reti di Werner e Mount. Le uniche occasioni dei Blancos si sono verificate nel primo tempo con singole giocate di Benzema.

La vendetta di Tuchel

I meriti principali dell’impresa del Chelsea sono da attribuire a Tuchel. In Premier League si trova in quarta posizione e anche il terzo posto occupato dal Leicester è vicino, nel prossimo match sarà chiamato da una sfida bellissima contro la capolista Manchester City. Ma la testa è già rivolta alla finale di Champions League proprio contro i Citizen, i Blues sono in grado di ribaltare ogni pronostico. Il tecnico Tuchel si è tolto già qualche sassolino dalla scarpa, l’allenatore ha eliminato la sua ex squadra, il Psg. Il tedesco è stato infatti esonerato dai francesi dopo una prima parte al di sotto delle aspettative, poi l’accordo con il Chelsea ed il rendimento altissimo. Anche Thiago Silva ha riscattato il passato a Parigi e ha vinto contro la sua ex squadra. Adesso il sogno è quello di alzare la Champions. In alto la FOTOGALLERY con le reazioni.