Lacrime al funerale di Daniel Guerini: folla per l’ultimo saluto al giovane calciatore [FOTO]

Il mondo del calcio continua a piangere Daniel Guerini, il giovane calciatore della Primavera della Lazio è morto in seguito ad un bruttissimo incidente stradale. Una folla impressionante ha deciso di salutare il giocatore per l’ultima volta: la parrocchia di San Giovanni Bosco era gremita in anticipo rispetto all’orario di inizio della cerimonia. Presenti anche i compagni di squadra ed i dirigenti. C’era anche il presidente Urbano Cairo, il passato con la maglia del Torino non è stato dimenticato. Così come tutto lo staff della Lazio, il presidente Lotito, il ds Tare ed il club manager Peruzzi.

Al funerale anche una rappresentanza della prima squadra della Lazio: Correa, Leiva, Cataldi, Luic e Radu, più l’allenatore Simone Inzaghi. “Buon viaggio, Daniel”, si legge in uno striscione, poi tanti palloncini bianchi e celesti. Durante la cerimonia è stata letta una lettera inviata da Papa Francesco. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.