Lampard, le prime parole da allenatore del Chelsea: l’addio di Zola [FOTO]

Giornata storica per il Chelsea che ha presentato Lampard come nuovo allenatore, adesso dovrà provare a confermare il buon lavoro svolto da Maurizio Sarri.“Quando giocavo qui la pressione era alta. E dopo il primo anno da allenatore ho capito che da questa parte del campo la pressione e’ ancora maggiore. Fai un anno da tecnico professionista e ti ritrovi gia’ al Chelsea, non succede spesso. Ho giocato per diversi anni con allenatori fantastici, cosa che mi avvantaggia. So come funziona, mi sento pronto”. Sulla squadra: “voglio giocatori che abbiano senso di appartenenza, non importa se di 18 o 32 anni”. Su Hazard passato al Real Madrid: “gli auguriamo il meglio, e’ una grande persona e un grande giocatore. Guardiamo avanti. Abbiamo una squadra molto forte e dei giovani che possono diventare giocatori importanti per questo club. La competizione e’ tanta, non c’e” bisogno di porsi obiettivi perche’ questo e’ un club che ha sempre aspirato al titolo”.

Lascia Gianfranco Zola che non è più l’allenatore in seconda. “Tutti al Chelsea vogliono ringraziare Gianfranco per il suo contributo a questa stagione di successi a Stamford Bridge e gli auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera. Sara’ sempre il benvenuto” scrivono i blues. In alto la fotogallery.