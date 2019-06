Il ritorno di Larissa Riquelme: lo spettacolo sexy in Coppa America [FOTO]

La Coppa America continua a regalare spettacolo ed emozioni. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente il Paraguay, adesso si avvicina una sfida da brividi contro il Brasile, partita che può essere considerata comunque equilibrata ed incerta. Il Brasile è più forte dal punto di vista tecnico ma non riesce mai ad esprimersi al meglio, il Paraguay invece sembra una squadra compatta ed in grado di togliersi soddisfazioni. Nel frattempo torna alla ribalta la sexy Larissa Riquelme, la paraguayana continua a regalare spettacolo sugli spalti, gli scatti non sono passati inosservati. In alto la sexy fotogallery.