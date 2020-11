Una didascalia che lascia poco spazio all’interpretazione. “Un po’ di culo ci vuole sempre chiedo scusa se non ho messo una frase filosofica notte”. Poi la foto del lato B che ha messo in mostra un fisico mozzafiato. Stiamo parlando di Laura Cremaschi, protagonista del programma televisivo ‘Avanti un altro”. E’ molto seguita sul profilo Instagram, i follower sono quasi un milione. In particolar modo è stata molto apprezzata l’ultima foto, Laura ha confermato tutta la sua bellezza in costume. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.