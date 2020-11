E’ salita alla ribalta grazie alla sua bellezza ma è anche brava a svolgere il suo lavoro. Stiamo parlando di Laura d’Amore, la hostess più sexy del mondo è italiana. Nata in Puglia, ma cresciuta in Sicilia ha 36 anni e lavora per Alitalia. Intervistata da Novella 2000 ha svelato tutti i dettagli. “In aereo ho incontrato un follower che credeva pubblicassi scatti finti. Vedendomi di persona ha cambiato idea e mi ha chiesto scusa”. Vorrebbe anche partecipare ad un reality. Il suo profilo Instagram sta crescendo giorno dopo giorno, sono più di 700mila i follower. Gli scatti sono super sexy, veramente da stropicciarsi gli occhi. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.