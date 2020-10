Lautaro Martinez perde il derby: Agustina Gandolfo lo consola così [FOTO]

Brutta sconfitta per l’Inter nel derby di campionato contro il Milan, 1-2 il risultato finale con la doppietta dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic, per i nerazzurri inutile la rete di Lukaku. Nel complesso buona prestazione anche per l’attaccante Lautaro Martinez, l’argentino sta crescendo partita dopo partita e l’intenzione è quella di tornare al livello della prima parte della scorsa stagione. La sconfitta contro i rossoneri rappresenta una brutta botta, a consolare il ‘Toro’ ci pensa Agustina Gandolfo. La fidanzata ha pubblicato scatti sui social in versione sexy. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.