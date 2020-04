L’ex attaccante ancora in… fuorigioco: “love story con l’ex fidanzata di un suo amico” [FOTO]

Il Pocho Lavezzi ha deciso da poco di appendere le scarpette al chiodo, è stato un grandissimo attaccante e ha fatto le fortune anche in Italia, al Napoli. Adesso può dedicarsi con più tempo alla vita privata e alle sue ‘conquiste’ in amore. Nel corso degli anni è stato spesso sulle copertine di giornali per presunte o vere relazioni, si è parlato anche di una vecchia storia con la fidanzata di un suo amico. La sua nuova fiamma è Natalia Borges.

Adesso sembra esserci ricascato, come conferma la sua ex Yanina Screpante: “conosco Natalia, lei è l’ex fidanzata di un grande amico del Pocho, il nome è Lorenzo. Aveva uno dei migliori ristoranti di Milano e lavorava anche nell’ambiente del calcio. Non c’è da stupirsi che il Pocho faccia così. Comunque, faccia quello che vuole, è un suo problema. Il Karma arriverà”. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini.