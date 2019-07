Lazio, 5 reti contro la Triestina: ok anche la Spal [FOTO]

Ottime indicazioni per l’allenatore Simone Inzaghi, la Lazio continua la preparazione per la prossima stagione, successo 5-2 in amichevole contro la Triestina ad Auronzo di Cadore. Biancocelesti in vantaggio dopo 8′ con un colpo di testa di Immobile, continua il dominio della Lazio che raddoppio con un rigore trasformato da Correa, la Triestina nella ripresa accorcia le distanze al 47′ con Codromaz, la Lazio cala il poker con un altro gol di testa questa volta di Caicedo, per il sudamericano anche la quinta rete su assist del neo arrivato Adekanye, nel finale Triestina ancora in gol con Marzola.

Lazio-Triestina 5-2

Marcatore: 8′ Immobile (L), 29′ Milinkovic (L), 13′ rig. Correa (L), 46′ Codromaz (T), 50′, 67′ Caicedo (L), 86′ Marzola (T)

LAZIO (3-5-2): Guerrieri (57′ Adamonis); Vavro, Acerbi, Radu (46′ Patric); Lazzari (67′ Jorge Silva), Milinkovic (46′ Parolo), Cataldi (46′ Badelj), Luis Alberto (46′ A. Anderson), Lulic (46′ Jony); Correa (46′ Adekanye), Immobile (46′ Caicedo).

All.: Simone Inzaghi.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Mensah, Coletti, Maracchi, Beccaro; Costantino, Granoche.

A disp.: Rossi, De Luca, Steffè, Marzola, Ermacora, Procaccio, Gubellini, Salata, Vicaroni, Scrulli, Loschiavo, Giorico, Codromaz.

All.: Massimo Pavanel.

La Spal chiude il ritiro pre-campionato con la vittoria per 2-0 Pordenone. La squadra di Semplici sblocca il risultato al 24′ con un colpo di testa di Valoti su cross di Strefezza, raddoppio nella ripresa grazie ad un calcio di rigore trasformato dall’attaccante Petagna.

SPAL-Pordenone 2-0

Marcatori: 24’ pt Valoti, 35’ st rig. Petagna

SPAL 1^ tempo: Thiam, Cionek (30’ st Vaisanen), Igor (18’ st Felipe), Missiroli (18’ st Valdifiori), Vicari (40’ st Cannistrá), Strefezza (38’ st Farcas), D’Alessandro (11’ st Dickmann), Valoti (1’ st Murgia), Petagna, Kurtic (24’ st Mawuli), Moncini (1’ st Jankovic). A disp.: Meneghetti. All.: Semplici

Pordenone: Bindi (1' st Di Gregorio), Semenzato (37' st Nardini), De Agostini (37' st Facchinutti), Stefani (1' st Bassoli), Misuraca (21' st Florio), Barison (10' st Cotali), Gavazzi (10' st Magnaghi),