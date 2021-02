Supremazia totale del Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, niente da fare per la Lazio che può considerarsi quasi con due piedi fuori dalla competizione. I tedeschi si sono confermati veramente devastanti, come confermano le pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La sfida è già in archivio nei primi 45 minuti, orrore di Musacchio e gol di Lewandowski, il Bayern Monaco in rete con una giocata personale di Musiala e Sane. Nel secondo tempo la musica non cambia, dopo appena 2 minuti autogol goffo di Acerbi. Passano altri due minuti e si registra la reazione della Lazio, è Correa a realizzare il gol della bandiera. Il risultato non cambia più, finisce 1-4. Bayern Monaco praticamente qualificata nonostante la gara di ritorno. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Lazio-Bayern Monaco, le pagelle di CalcioWeb

LAZIO (3-5-2): Reina 5.5; Patric 5, Acerbi 4.5, Musacchio 4; Lazzari 5, Milinkovic-Savic 5, Leiva 5.5, Luis Alberto 6, Marusic 5; Correa 6, Immobile 5. All.: S. Inzaghi. A disp.: Strakosha, Alia, Pereira, Hoedt 5, Parolo, Escalante 5, Lulic 5.5, Caicedo, Cataldi s.v., Akpa-Akpro s.v., Muriqi, Fares.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6; Sule 6.5, Boateng 7, Alaba 7, Davies 7; Kimmich 6.5, Musiala 7; Sanè 7.5, Goretzka 6, Coman 7; Lewandowski 7.5. All.: Flick. A disp.: Hoffmann, J. Martinez 6, Choupo-Moting s.v., Sarr s.v., Hernandez s.v., Marc Roca.