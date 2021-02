Arrivano le reazioni dopo la sconfitta della Lazio in Champions League contro il Bayern Monaco, pesante ko dei biancocelesti con il risultato di 1-4. La sfida è compromessa già dopo i primi 45 minuti con le reti messe a segno da Lewandowski, Musiala e Sane. Nella ripresa la musica non cambia, l’autogol di Acerbi condiziona ancora di più la sfida, pochi minuti ed arriva il gol della bandiera firmato da Correa. La squadra di Simone Inzaghi è quasi fuori dalla Champions League, non ha praticamente chance di staccare il pass per i quarti di finale della competizione.

Champions League, le reazioni dopo Lazio-Bayern Monaco

Sono arrivate le reazioni dopo la sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco. Il sorteggio è stato sicuramente sfortunato per la squadra di Simone Inzaghi, ma la prestazione del club italiano non è stato comunque all’altezza. Potrà concentrarsi di più sul campionato, con l’intenzione di raggiungere proprio la qualificazione alla prossima Champions League. Su Instagram sono stati pubblicati i meme più divertenti, la Lazio è stata massacrata: tante immagini, dallo strapotere dei tedeschi agli errori dei difensori di Inzaghi. In alto la FOTOGALLERY.