Lazio-Cagliari 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Zenga uomo ragno? Stasera c’è l’uomo C(ragno), ma non basta [FOTO]

Lazio-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – La Lazio torna alla vittoria dopo il periodo negativo e si regala la qualificazione matematica in Champions League. I protagonisti sono sempre loro, i soliti: Milinkovic, Luis Alberto ed Immobile. Il serbo pareggia in avvio di ripresa il gol di Simeone che aveva mandato in vantaggio i sardi a ridosso dell’intervallo, lo spagnolo serve l’attaccante in profondità per il più classico dei gol della Lazio di Inzaghi, che vale la rimonta, il gol decisivo e i tre punti “tranquillità”. Di seguito le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY del match.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6, Luiz Felipe 6, Acerbi 6.5; Lazzari 6 (58′ Marusic 6), Milinkovic 7, Parolo 6, Luis Alberto 7 (90′ Adekanye sv), Jony 6 (58′ Lukaku 6); Caicedo 6 (64′ Correa 6), Immobile 7 (90′ Cataldi sv).

CAGLIARI: (3-5-2): Cragno 7.5; Walukiewicz 5, Klavan 5.5, Lykogiannis 6 (84′ Piscane sv); Faragò 5, Nandez 6, Rog 5.5 (66′ Birsa 6), Ionita 6 (84′ Gagliano), Mattiello 6 (71′ Ragatzu 6); Simeone 6.5, Joao Pedro 5.5