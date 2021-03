Lazio-Crotone 3-2, le pagelle di CalcioWeb: la ‘zona Caicedo’ condanna i calabresi [FOTO]

Si è aperta con il botto la 27esima giornata del campionato di Serie A: tanti gol, spettacolo ed emozioni nella sfida tra Lazio e Crotone. I biancocelesti hanno disputato un’ottima partita in attacco, ma hanno ‘ballato’ paurosamente in difesa. Il club calabrese ha dimostrato di voler lottare ancora per l’obiettivo salvezza, l’arrivo in panchina di Serse Cosmi ha portato i frutti anche dal punto di vista del gioco, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partenza sprint della squadra di Simone Inzaghi che passa in vantaggio con Milinkovic-Savic, la reazione dei calabresi è immediata e arriva il pareggio con il solito Simy. Passano altri 10 minuti ed è Luis Alberto e riportare in vantaggio i biancocelesti. Nella ripresa il Crotone si conferma e arriva un altro pareggio ancora con Simy su calcio di rigore. Nel finale forcing dei biancocelesti ed arriva il gol del definitivo 3-2 firmato da Caicedo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Lazio-Crotone, le pagelle di CalcioWeb

LAZIO (3-5-2) – Reina 6.5; Patric 5.5, Acerbi 5.5, Radu 6.5; Marusic 5.5, Milinkovic-Savic 6.5, Leiva 5.5, Luis Alberto 7, Fares 5; Correa 5.5, Immobile 6. A disposizione: Strakosha, Alia, Pereira s.v., Hoedt, Parolo, Escalante 6.5, Lulic 6, Caicedo 7, Cataldi, Musacchio, Muriqi 6. All.: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-5-2) – Cordaz 6.5; Magallan 6.5, Golemic 6, Luperto 5.5; Pereira 6, Messias 6.5, Petriccione 5.5, Molina 6, Reca 5.5; Ounas 7, Simy 8. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Benali 6, Rojas, Zanellato, Djidji 6, Rispoli 6, Di Carmine s.v., Vulic, Eduardo, Riviere. All. Tardioli.