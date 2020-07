Lazio su David Silva, i tifosi già in estasi: “vado a prenderlo a Fiumicino”. E su Immobile…

Un nome che sta infiammando l’estate dei tifosi della Lazio: David Silva. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di essere forte e di poter vincere anche lo scudetto, ma per competere ancora di più ha bisogno di calciatori di maggiore spessore. E considerando anche la qualificazione in Champions League, sarà necessario effettuare investimenti sul fronte mercato. Tare si è dimostrato come uno dei migliori direttori in circolazione e nelle ultime settimane si è messo in fila per l’ex Manchester City.

Il presidente Lotito ha in mente di alzare l’asticella, David Silva lo stuzzica. E finalmente anche i tifosi tornato a sognare. Le critiche dei supporter nei confronti delle ultime campagne acquisti portate avanti dalla Lazio non sono un mistero, adesso che iniziano a circolare nomi di un certo livello qualcosa potrebbe cambiare. Lo spagnolo è svincolato ed è un calciatore ancora in grado di fare la differenza, ha qualità come pochi e per la Champions sarebbe un valore aggiunto. I tifosi biancocelesti hanno preso d’assalto i profili social del calciatore, tantissimi i messaggi per convincerlo al trasferimento in Italia. “Vengo a prenderti di Fiumicino”, scrive un tifoso. Infine sono circolate voci su un interesse dell’Everton di Ancelotti per Immobile, al momento non arrivano conferme. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.