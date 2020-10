Lazio-Dortmund 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Immobile torna al gol, favola Akpa Akpro [FOTO]

Lazio-Dortmund, le pagelle di CalcioWeb – Una grande Lazio conquista tre punti preziosissimi per la qualificazione nella prima giornata della fase a gironi di Champions League: superato un avversario fortissimo, il Borussia Dortmund. Avvio di partita veramente super per la squadra di Simone Inzaghi che si trova in doppio vantaggio dopo appena 23 minuti. Immobile apre subito le marcature, poi un autogol del portiere Hitz su colpo di testa di Luiz Felipe regala il 2-0. Nella ripresa la Lazio prova a controllare il vantaggio, Haaland con un grande gol riapre la partita. Poi ci pensa Akpa Akpro a chiudere di nuovo i conti. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini del match.

LAZIO –

Strakosha voto 7: ottima parata su Guerreiro che salva il risultato.

Luiz Felipe voto 7.5: gioca da assoluto leader della difesa, protagonista in occasione dell’autogol del 2-0.

Patric voto 5: errore grave nel secondo tempo in occasione del 2-1 di Haaland.

Acerbi voto 6.5: altra partita di altissimo livello per un difensore fortissimo, è un punto di riferimento.

Marusic voto 6: partita tranquilla sulla sua fascia, si dimostra molto utile.

Luis Alberto voto 6.5: con quel piede può fare qualsiasi cosa, riesce a far girare bene il centrocampo.

Lucas Leiva voto 6.5: protagonista nelle due fasi, è molto prezioso anche in interdizione.

Milinkovic-Savic voto 6.5: domina a centrocampo con la sua forma fisica, bravo anche con alcuni inserimenti.

Fares voto 6: si conferma un calciatore molto utile, deve un pò migliorare di condizione.

Immobile voto 7.5: riscatta gli ultimi errori in fase realizzativa, si dimostra un goleador in occasione del primo gol.

Correa voto 6: tanto movimento, è preziosissimo ma non è lucido in fase realizzativa.

(dal 51′ Hoedt 6)

(dal 67′ Akpa Akpro 7: un favola per il calciatore, segna il gol che chiude i conti, quello del 3-1,

(dal 67′ Muriqi 6)

(dal 79′ Parolo s.v.)

(dal 79′ Caicedo s.v.)

BORUSSIA DORTMUND – Hitz 5; Piszczek 5, Hummels 5.5, Delaney 5.5; Meunier, 4.5 Bellingham 4.5, Witsel 5, Guerreiro 5.5; Reus 5, Sancho 5; Haaland 7.