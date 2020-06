Lazio-Fiorentina 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Immobile-Luis Alberto mantengono vive le speranze scudetto [FOTO]

Lazio-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – La Lazio vince in rimonta contro la Fiorentina e si mantiene a -4 dalla Juventus. Non una gara entusiasmante da parte della squadra di Inzaghi, che comunque dimostra carattere e testa per ribaltare una gara che poteva mettere la parola fine ai sogni scudetto. Primi venti minuti molto bloccati, con pochissime occasioni e un gioco molto lento. Al 25′ sale in cattedra Franck Ribery: il francese slalomeggia in mezzo ai birilli della difesa biancoceleste e batte Strakosha sul primo palo. Gol capolavoro del numero 7 ex Bayern Monaco. La Lazio prova a reagire con qualche sporadica occasione che capita sui piedi di Caicedo, ma fatica a creare. Anche ad inizio secondo tempo la squadra di Inzaghi non riesce a produrre offensive particolarmente pericolose, anzi è la viola a sfiorare il raddoppio: prima con Cutrone (respinta di Strakosha), poi con la traversa colpita da Ghezzal. La prima occasione vera per la Lazio arriva al 64′ con Jony, ma Dragowski è superlativo. Poco dopo però il portiere della Fiorentina mette giù in area Caicedo, provocando calcio di rigore. Quindicesimo penalty a favore della Lazio in questo campionato. Dagli undici metri è perfetto Immobile. La Fiorentina si spegne un po’ e la Lazio ne approfitta con il destro dal limite di Luis Alberto che vale il vantaggio al minuto 83 e il -4 dalla Juve. In alto la FOTOGALLERY.

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 5.5, Acerbi 5.5, Bastos 5 (46′ Radu 6); Lazzari 6 (81′ Marusic sv), Milinkovic 5.5, Parolo 5.5, Luis Alberto 7 (90′ Anderson sv), Jony 5.5 (81′ Lukaku sv); Caicedo 6 (68′ Correa 6), Immobile 6.5.

Fiorentina (3-4-3): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Ceccherini 5.5 (74′ Venuti 6); Lirola 6, Castrovilli 6.5, Badelj 6 (84′ Pulgar sv), Dalbert 6 (46′ Igor 6); Ghezzal 6.5, Cutrone 6 (63′ Vlahovic 4.5), Ribery 7 (84′ Sottil sv).