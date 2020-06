Lazio, maglie speciali per riscaldamento e partita contro l’Atalanta [FOTO]

Dopo il bel gesto in omaggio alle vittime del Coronavirus di Bergamo, la Lazio ne fa un altro. I biancocelesti scenderanno in campo nel riscaldamento pre-gara contro l’Atalanta con una maglia speciale. “We all bleed the same colour”, ovvero sanguiniamo tutti lo stesso colore, la scritta contro il razzismo, in riferimento agli episodi di violenza delle ultime settimane e dopo il caso George Floyd. Durante la gara, invece, la Lazio indosserà la maglia classica ma arricchita del nuovo sponsor di manica, il logo di Frecciarossa, che farà il debutto proprio stasera. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.