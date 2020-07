Il Milan domina all’Olimpico, clamorosa debacle della Lazio: pesante ko per la corsa scudetto [FOTO]

Lazio-Milan – Il Milan riesce dove nessuno ce l’aveva fatta. I rossoneri passano all’Olimpico contro la Lazio, dando una grande dimostrazione di forza. Finisce 0-3, con i biancocelesti che vedono fuggire la Juve a +7 e vedono svanire il sogno scudetto. Le assenze di Immobile e Caicedo si fanno sentire, con la squadra di Simone Inzaghi che non riesce mai ad impensierire Donnarumma. Successo importante in chiave Europa League per la squadra di Pioli, che dopo i primi venti minuti equilibrati prende il controllo del gioco e del campo. Il vantaggio arriva con un destro di Calhanoglu, deviato da Parolo. Il Milan si vede annullare un gol per fuorigioco. Ibrahimovic va in rete mala posizione dello svedese è nettamente irregolare. Il secondo gol è comunque nell’aria e arriva al 34′: Radu tocca di braccio un cross di Saelemaekers e l’arbitro Calvarese assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Ibra rischia ma la palla entra dopo aver toccato il piede di Strakosha. I rossoneri sfiorano più volte il tris e lo trovano con Rebic al 59, su perfetto assist di Bonaventura. Nel finale Theo Hernandez si divora il poker. In alto la FOTOGALLERY del match.