Lazio-Milan, tutta l’ironia del web: nel mirino finisce Lotito [FOTOGALLERY]

Una sconfitta per certi versi inaspettata. Nel risultato, soprattutto. La Lazio vice capolista cade clamorosamente in casa contro un Milan assolutamente bello e in salute, che alla ripresa sembra del tutto rinnovato. Le speranze scudetto per i biancocelesti si riducono, quelle Europa per i rossoneri sono ancora vive. Ma i protagonisti del giorno dopo, come spesso accade, sono loro, gli utenti del web: tanti gli sfottò dei tifosi con un bersaglio comune, Claudio Lotito. In alto la FOTOGALLERY con alcuni messaggi e meme simpatici.